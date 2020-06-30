Полиция заинтересовалась Башаровым

Башаров, как сообщал «Рамблер», состоял в официальных браках с актрисой Екатериной Архаровой и своей поклонницей Елизаветой Шевырковой. Обе позже обвинили его в домашнем насилии.

В ответе за подписью первого заместителя Колокольцева Александра Горового сказано, что по сообщениям бывших жен Башарова в марте 2015 года и январе 2019-го были проведены проверки и вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

«Другого я и не ожидала», — прокомментировала Пушкина.

Она назвала ответ МВД отпиской и выразила уверенность, что жалобы женщин на домашнее насилие будут оставаться без должного внимания, пока не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия.