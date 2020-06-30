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Полиция заинтересовалась Башаровым после слов его экс-жен 

Артём Кульша 1 час назад
Полиция заинтересовалась Башаровым
Фото: РИА Новости
Полиция отказалась возбуждать уголовные дела в отношении актера Марата Башарова о домашнем насилии. Об этом сообщает РИА Новости.
Башаров, как сообщал «Рамблер», состоял в официальных браках с актрисой Екатериной Архаровой и своей поклонницей Елизаветой Шевырковой. Обе позже обвинили его в домашнем насилии.
Некоторое время назад депутат Государственной думы Оксана Пушкина направила обращение главе Министерства внутренних дел (МВД) России Владимиру Колокольцеву с вопросом о том, реагировала ли полиция на случаи насилия со стороны Башарова.
В ответе за подписью первого заместителя Колокольцева Александра Горового сказано, что по сообщениям бывших жен Башарова в марте 2015 года и январе 2019-го были проведены проверки и вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.
«Другого я и не ожидала», — прокомментировала Пушкина.
Она назвала ответ МВД отпиской и выразила уверенность, что жалобы женщин на домашнее насилие будут оставаться без должного внимания, пока не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Архарова , Оксана Пушкина , Владимир Колокольцев , Александр Горовой , Марат Башаров , Госдума , МВД
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