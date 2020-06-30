«Папиной дочке» угрожают из-за Прилучного

После публикации фотографий, на которых звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была запечатлена в обществе Павла Прилучного, на актрису обрушился шквал угроз и оскорблений. Об этом сообщает «СтарХит»

По данным издания, некоторые пользователи соцсетей за предполагаемый роман с Прилучным пожелали артистке всевозможных проблем и даже смерти, а также пригрозили расправой. Однако нашлись и те, кто встал на сторону звезды, напомнив, что угрозы уголовно наказуемы.

При этом сама Карпович не реагирует на оскорбления и никак не комментирует отношения с актером.