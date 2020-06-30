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«Папиной дочке» угрожают на фоне слухов о романе с Прилучным 

Артём Кульша 1 час назад
«Папиной дочке» угрожают из-за Прилучного
Фото: @m1r0slava_karpovich
После публикации фотографий, на которых звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была запечатлена в обществе Павла Прилучного, на актрису обрушился шквал угроз и оскорблений. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, некоторые пользователи соцсетей за предполагаемый роман с Прилучным пожелали артистке всевозможных проблем и даже смерти, а также пригрозили расправой. Однако нашлись и те, кто встал на сторону звезды, напомнив, что угрозы уголовно наказуемы.
При этом сама Карпович не реагирует на оскорбления и никак не комментирует отношения с актером.
Как сообщал «Рамблер», еще в феврале стало известно о разводе Прилучного с женой, актрисой Агатой Муцениеце, после девяти лет брака. В апреле Муцениеце опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала, что Прилучный в алкогольном опьянении поднял на нее руку. 21 июня стало известно, что пара официально развелась.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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