Топурия впервые показала нового бойфренда 

Певица Кети Топурия впервые вывела в свет своего возлюбленного бизнесмена Льва Деньгова . Об этом сообщает «СтарХит»

Топурия и Деньгов, как сообщал «Рамблер», начали встречаться около года назад. С тех пор они регулярно публикуют в социальных сетях совместные фотографии, однако лишь на днях впервые как пара посетили светское мероприятие.

27 июня теннисистке Светлане Кузнецовой исполнилось 35 лет. Она устроила по этому случаю вечеринку в одном из ресторанов в Москве. Топурия и Деньгов посетили мероприятие.

«Кети и Лев позировали фотографам, не стесняясь демонстрировать нежных чувств друг к другу», — отмечает «СтарХит».

Предыдущим бойфрендом Топурии был рэпер Гуф . В 2019 году он заявил в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что певица спасла его, когда он начал употреблять тяжелые запрещенные вещества, была самой большой любовью в его жизни, единственным человеком, с которым он видел свое будущее, и он до сих пор ее любит.