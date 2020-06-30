Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топурия впервые показала нового бойфренда 

Артём Кульша 21 минуту назад
Топурия впервые показала нового бойфренда
Фото: РИА Новости
Певица Кети Топурия впервые вывела в свет своего возлюбленного бизнесмена Льва Деньгова. Об этом сообщает «СтарХит».
Топурия и Деньгов, как сообщал «Рамблер», начали встречаться около года назад. С тех пор они регулярно публикуют в социальных сетях совместные фотографии, однако лишь на днях впервые как пара посетили светское мероприятие.
27 июня теннисистке Светлане Кузнецовой исполнилось 35 лет. Она устроила по этому случаю вечеринку в одном из ресторанов в Москве. Топурия и Деньгов посетили мероприятие.
«Кети и Лев позировали фотографам, не стесняясь демонстрировать нежных чувств друг к другу», — отмечает «СтарХит».
Предыдущим бойфрендом Топурии был рэпер Гуф. В 2019 году он заявил в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что певица спасла его, когда он начал употреблять тяжелые запрещенные вещества, была самой большой любовью в его жизни, единственным человеком, с которым он видел свое будущее, и он до сих пор ее любит.
Деньгов ранее был женат на модели Ирине Рак. Некоторое время назад она обвинила его в том, что бросил ее, когда узнал, что их дочь может умереть.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Комментарии
Шоу-бизнес , Лев Деньгов , Гуф , Светлана Кузнецова , Ирина Рак , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
01:02
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
В мире США
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
00:20
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
Происшествия
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
00:57
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
Криминал Происшествия
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
01:00
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение