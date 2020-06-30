Основатель Comedy Club: «Харламов держался супермолодцом»

По его словам, несмотря на то, что артисту было действительно очень больно, он «держался супермолодцом».

Как отметил Джанибекян, атаки так называемых хейтеров — обратная сторона популярности, в том числе в социальных сетях. Так или иначе, Харламов несёт ответственность за семь миллионов подписчиков в Instagram, считает продюсер.

Никто из них, когда подписывался, с тобой не подписывал договор о том, что он умный, целесообразно мыслящий, нормальный человек. Среди них очень большое количество условно ненормальных, ненормальных в моём понимании. Но в их понимании — это абсолютно нормально, — сказал Джанибекян в ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс. Эфире».

Он признал, что с этим ничего не поделаешь, так как «это жизнь».

Премьера фильма «Текст» состоялась в октябре 2019 года. Она сопровождалась скандалом вокруг Асмус из-за съёмок в предельно откровенных постельных сценах. Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила мужу. Харламов тогда отвечал, что его супруга является актрисой, а сцена необходима для сюжета.

Нападки на актёрскую чету происходили на фоне слухов о расставании пары. На кинофестивале «Евразийский мост» в сентябре Асмус заметили без обручального кольца. Однако тогда она утверждала, что они оба кольца не носят.

В конце июня 2020 года стало известно, что актеры действительно разводятся. Харламов это традиционно отрицал, заявив, что решение подать заявление о расторжении брака — игра на публику ради интернет-шоу Comment Out. Однако Асмус подтвердила, что их брак действительно распался. По её словам, именно она стала инициатором разрыва.