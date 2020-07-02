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Стало известно, кому досталось многомиллионное наследство Ирины Цывиной 

Вечерняя Москва и ещё 5 37 минут назад
Кому досталось многомиллионное наследство Ирины Цывиной
Фото: youtube.com
Адвокат актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала, как решился вопрос с наследством артистки, которая умерла в апреле 2019 года.
Юрист отметила, что вопрос о наследстве бывшей жены Евгения Евстигнеева осложнялся тем, что актриса скончалась, не оставив завещания. На многомиллионное имущество Цывиной, которое состоит из трех квартир и дома в Подмосковье стоимостью 45 миллионов рублей, претендовали ее дети — Евгений и Зиновия. Они не смогли поделить имущество мирным путем, и поэтому в дело подключились адвокаты.
В результате суда наследники актрисы получили равные доли.
— К наследству были призваны и вступили в наследство сын и дочь Ирины Константиновны в равных долях, — сказала юрист в беседе с Teleprogramma.pro.
Актриса Ирина Цывина ушла из жизни 18 апреля 2019 года. Несмотря на проблемы с сердцем, она не жаловалась на здоровье, в связи с чем ее кончина была совершенно неожиданной для всех. По словам близких актрисы, она в последние дни перед смертью не пила алкоголь, была полна сил и энергии, учила текст для новой роли. Артистка скончалась всего через неделю после завершения формальностей в суде, связанных с наследством ее последнего супруга Александра Благонравова.
Ирина Цывина известна своими работами в сериалах «Кадетство», «Принцесса цирка», «Ольга» и «Полицейский с Рублевки».
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Шоу-бизнес , Александр Благонравов , Евгений Евстигнеев , Московская область
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