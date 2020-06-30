«Устроил дешевый и омерзительный спектакль»: Волочкова ответила губернатору

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Волочкова после скандала в Дивееве обвинила губернатора в воровстве 

РИА Новости 1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова после скандала с посещением монастыря в Дивееве во время карантина обвинила главу Нижегородской области Глеба Никитина в коррупции.
По ее словам, губернатор использует ее имя, чтобы отвлечь внимание людей от реальных проблем региона.
"Еще раз убеждаюсь в том, что люди, сами погрязшие в своих проблемах, воровстве, грязи, вранье, потере авторитета среди своих же граждан, перекладывают их на других, используя известного человека как удобный инструмент. Он устроил дешевый и омерзительный спектакль. Попытка унизить и огорчить женщину не делает ему чести", — написала балерина в Instagram.
Она добавила, что если бы Никитин был благородным человеком, то прислал бы букет цветов, а не "наряд из пяти некто, не представившихся и не показавших документы" и не позволил бы выложить видео с ее участием в Сеть.
"Я вам отвечу на развернутую войну. Только это будет более благородный и интеллигентный ход в информационном поле. Вся информация вашего обмана и грабежа области и людей в открытом доступе! Но я помогу с помощью ресурса моего имени донести до людей правду о вас", — пообещала Волочкова.
В конце прошлой недели балерина опубликовала в Instagram фотографии из Серафимо-Дивеевского монастыря, хотя село Дивеево закрыто на карантин. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что закон для всех един и Волочкову накажут как нарушителя карантина.
Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими
Полицейские составили протоколы и выписали нарушителям штрафы. Позже в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, запечатлевшее, как балерина скандалит с представителями администрации и полицейскими, обещая "своим именем урегулировать этот процесс".
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Видео , Глеб Никитин , Анастасия Волочкова , Нижегородская Область
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