«Устроил дешевый и омерзительный спектакль»: Волочкова ответила губернатору

По ее словам, губернатор использует ее имя, чтобы отвлечь внимание людей от реальных проблем региона.

"Еще раз убеждаюсь в том, что люди, сами погрязшие в своих проблемах, воровстве, грязи, вранье, потере авторитета среди своих же граждан, перекладывают их на других, используя известного человека как удобный инструмент. Он устроил дешевый и омерзительный спектакль. Попытка унизить и огорчить женщину не делает ему чести", — написала балерина в Instagram.

Она добавила, что если бы Никитин был благородным человеком, то прислал бы букет цветов, а не "наряд из пяти некто, не представившихся и не показавших документы" и не позволил бы выложить видео с ее участием в Сеть.

"Я вам отвечу на развернутую войну. Только это будет более благородный и интеллигентный ход в информационном поле. Вся информация вашего обмана и грабежа области и людей в открытом доступе! Но я помогу с помощью ресурса моего имени донести до людей правду о вас", — пообещала Волочкова. View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jun 30, 2020 at 3:28am PDT

В конце прошлой недели балерина опубликовала в Instagram фотографии из Серафимо-Дивеевского монастыря, хотя село Дивеево закрыто на карантин. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что закон для всех един и Волочкову накажут как нарушителя карантина.

Полицейские составили протоколы и выписали нарушителям штрафы. Позже в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, запечатлевшее, как балерина скандалит с представителями администрации и полицейскими, обещая "своим именем урегулировать этот процесс".