«Устроил дешевый и омерзительный спектакль»: Волочкова ответила губернатору 

Балерина заявила, что Никитин использует ее имя, чтобы «решать свои проблемы, прикрывая собственные нечестные дела и хищения».

«Еще раз убеждаюсь в том, что люди, сами погрязшие в своих проблемах, воровстве, грязи, враньё, потере авторитета своих же граждан, перекладывают их на других, используя известного человека, как удобный инструмент», — написала Волочкова в Instagram.

По словам балерины, губернатор поступил «низко и несправедливо», поручив полиции оштрафовать ее и позволив видеозаписи общения с правоохранителями попасть в Сеть.

«Был бы благороден, узнав, что я в городе, прислал бы букет цветов, а не наряд из пяти некто, не представившихся и не показавших документы. Он устроил дешевый и омерзительный Спектакль. Попытка унизить и огорчить женщину не делает ему чести!» — возмутилась Волочкова.

Балерина пообещала «ответить на развернутую войну» и «донести правду» об «обмане и грабежах» Глеба Никитина до широких масс.

Как сообщал «Рамблер», в воскресенье Анастасия Волочкова побывала в городе Муроме и селе Дивеево и опубликовала фотографии в своем Instagram.

В понедельник в Сети появилось видео общения балерины с сотрудником полиции, который намеревался оштрафовать ее за нарушение. Она назвала полицейского «чмо», заявила, что он «занимается херней», и пообещала «урегулировать процесс своим именем». Позже стало известно, что на Волочкову и ее спутника были составлены административные протоколы.