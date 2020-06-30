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«Устроил дешевый и омерзительный спектакль»: Волочкова ответила губернатору 

Вероника Полынина 26 минут назад
Анастасия Волочкова после скандала с посещением села Дивеево пригрозила губернатору Нижегородской области Глебу Никитину «донести правду» о его деяниях.
Балерина заявила, что Никитин использует ее имя, чтобы «решать свои проблемы, прикрывая собственные нечестные дела и хищения».
«Еще раз убеждаюсь в том, что люди, сами погрязшие в своих проблемах, воровстве, грязи, враньё, потере авторитета своих же граждан, перекладывают их на других, используя известного человека, как удобный инструмент», — написала Волочкова в Instagram.
По словам балерины, губернатор поступил «низко и несправедливо», поручив полиции оштрафовать ее и позволив видеозаписи общения с правоохранителями попасть в Сеть.
«Был бы благороден, узнав, что я в городе, прислал бы букет цветов, а не наряд из пяти некто, не представившихся и не показавших документы. Он устроил дешевый и омерзительный Спектакль. Попытка унизить и огорчить женщину не делает ему чести!» — возмутилась Волочкова.
Балерина пообещала «ответить на развернутую войну» и «донести правду» об «обмане и грабежах» Глеба Никитина до широких масс.
Как сообщал «Рамблер», в воскресенье Анастасия Волочкова побывала в городе Муроме и селе Дивеево и опубликовала фотографии в своем Instagram.
В понедельник в Сети появилось видео общения балерины с сотрудником полиции, который намеревался оштрафовать ее за нарушение. Она назвала полицейского «чмо», заявила, что он «занимается херней», и пообещала «урегулировать процесс своим именем». Позже стало известно, что на Волочкову и ее спутника были составлены административные протоколы.
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Шоу-бизнес , Видео , Глеб Никитин , Анастасия Волочкова , Нижегородская Область
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«Устроил дешевый и омерзительный спектакль»: Волочкова ответила губернатору
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