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Бузова похвасталась элитной квартирой в Москве 

Lenta.ru 29 минут назад
Бузова похвасталась элитной квартирой в Москве
Фото: ТАСС
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась своей элитной квартирой в Москве. Артистка опубликовала в Instagram фото, под которым написала, что в ее новом жилье наконец-то начался ремонт.
По словам Бузовой, она до сих не может поверить в происходящее. Артистка купила квартиру еще летом 2019-го, но поскольку часто отсутствовала, то согласование дизайн-проекта заняло определенное время.
«Да, кому-то это покажется смешно, ну купила квартиру и что такого… но для меня это целое событие. Первые большие накопления я потратила на покупку жилья маме, помогала родным, да и вообще, затрат у меня много, вы знаете…» — поделилась певица.
Ольга подчеркнула, что это «первое мое гнездышко». Она отметила, что приобрела его исключительно на собственные деньги.
«Я сама, девочка, которая когда-то выживала на 500 рублей, не стыдясь даже мыть лестничные пролеты… купила себе квартиру мечты», — написала Бузова.
Недвижимость певицы площадью 200 квадратных метров находится рядом с Мосфильмовской улицей (район Раменки, Западный административный округ столицы). До покупки собственного жилья стоимостью 120 миллионов рублей Бузова жила в съемном.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Москва
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