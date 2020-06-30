Полицейские уличили Волочкову во лжи

Людей, которые пытаются въехать в нижегородское село Дивеево, закрытое на карантин, останавливают на постах контроля, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД , комментируя заявление балерины Анастасии Волочковой о том, что она не знала о запрете на въезд.

Ранее Волочкова заявила РИА Новости, что не знала о карантине в Дивеево, на его территории ей никто об этом не сказал и не препятствовал ее передвижениям. Как сообщили агентству в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, Волочкова и ее спутник, посетившие Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево, будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. Ей грозит штраф от 1 тысячи рублей, сопровождавшему ее человеку — от 15 тысяч.

"Пункты контроля работают на въезде в закрытом на карантин Дивееве. Они продолжают работать. Всех въезжающих в село проверяют сотрудники полиции. Таким образом, все приезжающие в Дивеево знают о том, что оно закрыто на карантин. Там стоят посты", — заявили агентству в пресс-службе МВД по Нижегородской области.

На главной странице сайта администрации Дивеевского района опубликовано выделенное красным цветом объявление о том, что в селе Дивеево введен карантин. Также сообщается о том, что с 8 апреля по трем направлениям въезда в Дивеево (со стороны Арзамаса, Ардатова и Сарова) организована работа пунктов контроля. Кроме того, на сайте Серафимо-Дивеевского монастыря в новости от 11 июня о снятии карантина подчеркивается, что монастырь открылся только для жителей села. "Побывать в монастыре пока могут только жители села Дивеево, так как в самом селе карантин продолжает действовать и въезд в село закрыт", — подчеркивается в сообщении.

Утром 30 июня пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила о снятии карантина в городах Павлово и Кулебаки отметив, что село Дивеево остается последним населенным пунктом региона, где действует карантин. По данным на 30 июня, в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.

Серафимо-Дивеевский монастырь — православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.