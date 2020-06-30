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«Но это грех большой»: Гузеева обвинила невесту в кощунстве за бросание сладостей в жениха 

Экспресс газета и ещё 4 20 часов назад
«Но это грех большой»: Гузеева обвинила невесту
Фото: РИА Новости
61-летняя российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева известна своим непростым характером, а еще умением поставить оппонента на место.
Поэтому неудивительно, что главная сваха страны не стала молчать во время странного конкурса, который придумала одна из невест. 25-летняя россиянка устроила сомнительное шоу на пару с женихом. Потенциальная ячейка общества облачилась в противокоронавирусные костюмы и стала бросаться друг в друга тортами и пирожными.
По всей видимости, сладкая парочка даже не думала, что по окончанию баловства их ждет гнев Ларисы Гузеевой. Сама же ведущая напомнила заигравшимся "влюбленным" о тех нелегких временах, когда жители нашей страны умирали от голодной смерти… В итоге, артистка назвало произошедшее действо актом вопиющего кощунства, сообщает издание "Царьград".
"Но это грех большой! Хлеб, вот это всё. Ну как? Это же чей-то труд! Я ничего не понимаю", — заявила недоумевающая ведущая программы "Давай поженимся!"
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Шоу-бизнес , Другое , Лариса Гузеева
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