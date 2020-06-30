Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом 

По словам представителя певицы, Анита Цой была на самоизоляции и соблюдала все меры предосторожности, поэтому сложно сказать, где она могла заразиться.

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», — пояснила Кружель, не уточнив, в каком состоянии находится артистка.