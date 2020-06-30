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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Певица Анита Цой госпитализирована в одну из больниц Москвы с диагнозом коронавирус. Об этом РИА Новости рассказала ее пресс-секретарь Анна Кружель.
По словам представителя певицы, Анита Цой была на самоизоляции и соблюдала все меры предосторожности, поэтому сложно сказать, где она могла заразиться.
«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», — пояснила Кружель, не уточнив, в каком состоянии находится артистка.
«Рамблер» писал, что ранее юмористка Елена Воробей рассказала, что очень тяжело перенесла коронавирус и впала в «абсолютно не контролируемую депрессию».
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Шоу-бизнес , Анита Цой , Елена Воробей , РИА Новости , Москва
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