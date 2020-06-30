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«Воспринимает как предательство»: адвокат рассказал об отношении Петросяна к конфликту жены и дочери 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Раскрыто отношении Петросяна к конфликту жены и дочки
Фото: Instagram
По мнению юриста, дочь артиста заняла прагматичную позицию.
Юморист Евгений Петросян воспринял как предательство непринятие его дочерью новой супруги Татьяны Брухуновой. В этом конфликте Викторина заняла сторону Елены Степаненко, рассказал адвокат артиста Сергей Жорин.
Однако, по его мнению, дочь артиста в этом конфликте заняла прагматичную позицию.
«Петросян воспринимает это как предательство. Мое мнение: здесь не какая-то женская солидарность или ревность выходит на первый план, а прагматизм. Дело в том, что Петросян, будучи в браке, купил Викторине дом в США… И вот этот дом является совместно нажитым имуществом. Если бы Викторина не наладила отношения со Степаненко, она могла бы этого дома банально лишиться», — рассказал он sobesednik.ru.
Он также добавил, что Викторина, возможно, опасается появления новых наследников от брака отца с молодой женщиной.
Ранее коллега Петросяна Леонид Натапов рассказал, как Петросян переживает противостояние между женой и дочерью. Он также считает, что конфликт между двумя женщинами разразился из-за наследства артиста.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян , ИД "Собеседник"
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