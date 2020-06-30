«Вы нищеброды»: Волочкова оскорбила полицию в Дивеево 

Анастасия Волочкова после выхода из режима самоизоляции решила отправиться по святым местам. Так, она поехала в Дивеевский монастырь. В данный момент в Дивеево не пускают, потому что там все еще введены карантинные меры. Несмотря на это, Волочкова все-таки решила отправиться туда, прибегнув к хитрости. Правда ей пришлось отвечать перед правоохранительными органами

Оказывается, Волочкова оставила машину за пределами села и отправилась к монастырю на машине местного жителя, которого наняла в Дивеево. Волочкова погуляла по территории монастыря, сделала снимки, которые сразу же опубликовала в своем Инстаграме.

Правда сотрудники полиции быстро отреагировали на незаконное вторжение на территорию Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Балерине выписали штраф, но она начала доказывать, что ничего не нарушала.

По Сети разлетелось видео, на котором видно, как Анастасия начала кричать на полицию, говоря, что она урегулирует все проблемы с помощью своего имени. Кроме того, она подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов — не мужчины и «нищеброды», которым платят по пять тысяч в месяц, а она при этом звезда, которая живет в роскошном доме.