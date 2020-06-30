Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров сделал заявление по поводу назначения на RTVI 

News.ru и ещё 12 19 минут назад
Шнуров сделал заявление о назначении на RTVI
Фото: News.ru
Сергей Шнуров прокомментировал своё назначение генеральным продюсером телеканала RTVI. О событии лидер группы «Ленинград» высказался, как о «внезапном повороте», в результате которого он возглавил «большой международный канал».
Соответствующее заявление музыкант опубликовал в Instagram. ОН поблагодарил за доверие, пообещал «многое сделать вместе» и поделился планами по организации работы канала.
Что я могу гарантировать? Первое. В новой своей роли я, как и прежде, со всей отдачей и фантазией, буду заниматься созданием актуального контента. Второе: те экспериментальные идеи и новые формы, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться. Теперь уже на RTVI. И третье: спасибо за доверие, — написал Шнуров.
Стать генпродюсером телеканала музыканту предложил владелец телекомпании Микаэл Исраелян. Он заявил, что «Сергей давно известен как в России, так и за рубежом». Он к тому же отлично понимает менталитет русскоязычного населения, живущего за границей.
Телеканала собирается усилить позиции в Европе, Грузии, Армении. Эксперты отмечают, что RTVI отличается высокой динамикой развития.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Шнуров рассказал, что долгое время работает с собирательным образом русского общества и темой мировоззрения россиян. Связь между русскоговорящими людьми и носителями русской культуры он старался сохранить и в своём творчестве.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
News.ru: последние новости
Адвокат: Волочковой грозит уголовная ответственность Адвокат: Волочковой грозит уголовная ответственность «Таким образом худеть нельзя»: диетолог оценила состояние Максима Фадеева «Таким образом худеть нельзя»: диетолог оценила состояние Максима Фадеева Боня получила МРОТ от государства Боня получила МРОТ от государства
Комментарии 17
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин посмертно наградил волонтера за борьбу с COVID
Путин посмертно наградил волонтера за борьбу с COVID
Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры
Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Видео
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Меркель отказалась пожать руку Макрону
00:10
Меркель отказалась пожать руку Макрону
В мире
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
00:57
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
В мире
ВОЗ анонсировала расследование в Китае
00:27
ВОЗ анонсировала расследование в Китае
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение