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Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI 

Национальная Служба Новостей и ещё 8 1 час назад
Шнуров нашел новую работу
Фото: ТАСС
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров занял должность генерального продюсера телеканала RTVI. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, соответствующее объявление в эфире телеканала сделал ведущий Гарри Княгницкий.
Ведущий отметил, что музыкант займется главной задачей телеканала: объединением русскоязычных людей в разных странах мира через единый культурный концепт. Княгницкий добавил, что предложение Шнуров получил от владельца телеканала Микаэля Исраеляна.
Ближайшие планы RTVI — развитие на Западном побережье США, в Европе, Грузии и Армении, отмечает агентство.
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Шоу-бизнес , Другое , Сергей Шнуров
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