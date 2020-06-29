Волочковой грозит уголовная ответственность

Балерине Анастасии Волочковой грозит наказание по уголовной статье об оскорблении представителя власти, заявил адвокат Сергей Жорин . По его словам, за это нарушение предусмотрен штраф или исправительные работы.

Он считает, что женщину могут привлечь к ответственности, если сотрудники Следственного комитета проявят принципиальную позицию, передаёт «ПолитЭксперт».

Что касается того, что Волочкова себя считает уникальной и единственной «примой-балериной всея Руси», то суд может это учесть в качестве обстоятельства, смягчающего вину. Например, 319 статья — штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого. Она представит дипломы, грамоты и так далее, ей скажут: «Окей, давай штраф не 40 тысяч рублей, а 10 тысяч рублей», — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова тайно приехала в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, расположенный в закрытом на карантин селе Дивеево в Нижегородской области. На своей странице в Instagram она разместила снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина

В свою очередь губернатор Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что узнал о визите звезды через соцсети. Он подчеркнул, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве.

Никитин отметил, что закон един для всех, в том числе для звёзд шоу-бизнеса, поэтому всем нарушителям будут выписаны штрафы. Комментируя высказывание Волочковой, политик заявил, что «известность — это не привилегия и не вседозволенность, это прежде всего ответственность за тех, кто может на тебя равняться».

Дела в отношении балерины и её спутника поступили в местный суд. По данным СМИ, во время встречи с полицейскими Волочкова назвала одного из них «чмом» и пригрозила федеральным скандалом.

Ранее правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. С 25 апреля село Дивеево закрыли на карантин. К 27 апреля там было подтверждено 77 случаев заражения, за пределами монастыря COVID-19 был диагностирован только у одного человека.

Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По состоянию на утро 29 июня в Дивеевском районе выявлено 424 случая заражения коронавирусом.