Оператор Собчак рассказал об изнасилованиях в монастыре

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Избитый оператор Собчак рассказал о сексуальном насилии в монастыре на Урале 

Lenta.ru 1 час назад
Оператор Сергей Ерженков в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказал, что ему известно о случаях сексуального насилия в Среднеуральском женском монастыре «Спорительницы хлебов», захваченном опальным схиигуменом Сергием (Романовым). По словам избитого ранее мужчины, об этом свидетельствовал 21 человек.
По словам Ерженкова, в монастыре создают для СМИ «красивую картинку», однако те, кто пытается «копнуть поглубже», становятся жертвами нападения «людей в спортивных костюмах». Самому оператору, которого вместе с Собчак атаковали приверженцы схиигумена Сергия, сломали руку.
Ерженков пообещал, что фильм, который он снимал вместе с телеведущей, все же будет показан, и посвящен он будет не только священнослужителю, но и жизни Среднеуральского монастыря.
«Есть 21 человек, которые свидетельствуют о том, что это бывшие послушники, которые говорят, что было детское насилие, сексуальное насилие в этом монастыре», — заявил оператор.
По его мнению, в обители сложилась некая секта, и она дискредитирует Русскую православную церковь и само православие.
27 июня Собчак сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где должен был пройти церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь.
О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Сергей Ерженков , РПЦ
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