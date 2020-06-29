Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты заработки Надежды Бабкиной 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
Раскрыты заработки Надежды Бабкиной
Фото: РИА Новости
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина зарабатывает 33,37 миллиона рублей в год. Средняя цена рекламного контракта сроком на три месяца может составлять два миллиона рублей, пишет портал Teleprogramma.pro.
Отмечается, что рекламный контракт с Бабкиной сроком на год может превышать 15 миллионов рублей, а поддержка в соцсетях артистом ее уровня стоит от 200 тысяч рублей. Помимо этого, Бабкина возглавляет театр «Русская песня».
Муж Бабкиной Евгений Гор владеет фабрикой по изготовлению свечей, выручка которой может составлять около миллиона рублей в месяц.
6 апреля артистка попала в больницу. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили коронавирус, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали, что у звезды была двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. 30 апреля певицу выписали.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Последние новости
В Москве произошел взрыв в жилом доме В Москве произошел взрыв в жилом доме Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии Москвичам назвали стоимость проезда по ЦКАД Москвичам назвали стоимость проезда по ЦКАД
Шоу-бизнес , Евгений Гор , Надежда Бабкина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак
«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак
Видео
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Раскрыта правда о появлении коронавируса
00:57
Раскрыта правда о появлении коронавируса
Наука и техника
Россия перехватила самолеты США у своих границ
01:00
Россия перехватила самолеты США у своих границ
Армия
Дело сестер Хачатурян пополнили новыми томами
01:38
Дело сестер Хачатурян пополнили новыми томами
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение