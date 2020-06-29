Раскрыты заработки Надежды Бабкиной 

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина зарабатывает 33,37 миллиона рублей в год. Средняя цена рекламного контракта сроком на три месяца может составлять два миллиона рублей, пишет портал Teleprogramma.pro.

Отмечается, что рекламный контракт с Бабкиной сроком на год может превышать 15 миллионов рублей, а поддержка в соцсетях артистом ее уровня стоит от 200 тысяч рублей. Помимо этого, Бабкина возглавляет театр «Русская песня».

Муж Бабкиной Евгений Гор владеет фабрикой по изготовлению свечей, выручка которой может составлять около миллиона рублей в месяц.

6 апреля артистка попала в больницу. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили коронавирус, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали, что у звезды была двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. 30 апреля певицу выписали.