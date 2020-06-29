«Крачковской не хватало денег даже на лекарства» 

Родственники нечасто навещали актрису Наталью Крачковскую в последние годы ее жизни, а денег ей не хватало даже на лекарства. Об этом в эфире программе «Ты не поверишь!» на НТВ заявили друзья артистки.

«Рамблер» писал, что звезда советского кино Наталья Крачковская скончалась в 2016 году.

По словам друзей актрисы, на ее могиле до сих пор не установлен памятник, что «вызывает вопросы».

Подруга артистки Евгения Поплавская отметила, что сын не баловал Крачковскую вниманием, несмотря на то, что еще при жизни она переписала на него и внука свое имущество.

«У нее был прекрасный загородный дом. Она все при жизни отдала сыну своему и внуку. Но, отдав, взамен не получила ничего. Они меньше времени уделяли ей. Меня удивляло, почему Наташе не хватает денег даже на лекарства, при том, что сын работал, и невестка работала», — рассказала она.

Друзья актрисы надеются, что памятник на ее могиле все же будет установлен.