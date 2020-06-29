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«Хочу — выпью, не хочу — не выпью»: бывшая супруга Ефремова развеяла слухи о своей зависимости 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Экс-супруга Ефремова развеяла слухи о своей зависимости
Фото: Скрин видео телеканала "Россия"
Плохие новости для четвертой по счету жены артиста Михаила Ефремова, Ксении Качалиной. После смертельного ДТП, устроенного актером, он больше не сможет материально помогать женщине, а их 19-летняя дочь, Анна-Мария, решила стать опекуном своей матери. Издание «Экспресс Газета» связалось с Ксенией Качалиной и выяснило подробности о ее самочувствии и состоянии, ведь многие считают, что по ночам женщина гуляет по городу с игрушечным попугаем.
Бывшая жена артиста сразу сообщила, что в деньгах особо не нуждается, Ефремов погасил ее долги по кварплате, а также позаботился о положительном балансе на мобильном телефоне.
На счет опекунства 19-летней Анны-Марии все оказалось куда сложнее, по словам женщины, все новости об опеке это полный бред, равно как и о ее психическом здоровье. Просто дочка живет сама по себе и не признает авторитет взрослых, желая поместить мать в психиатрическую клинику, а отца в тюрьму.
На слухи о своем алкоголизме Качалина отвечает весьма неоднозначно.
«Хочу — выпью, не хочу — не выпью. Может мне и нужно лечение, но оно не должно быть принудительным» — заявила артистка.
Также бывшая супруга Ефремова заявила, что она сдавала анализы на содержание наркотиков в крови и результаты оказались отрицательными, так что все слухи о том, что именно Ксения подсадила Ефремова на запрещенные препараты беспочвенны.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Ксения Качалина
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