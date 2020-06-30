Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат заявил о проблемах с сердцем у Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 1 час назад
Адвокат заявил о проблемах с сердцем у Ефремова
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов плохо себя чувствует, у него проблемы с сердцем, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Защитник сообщил, что Ефремов строго соблюдает условия домашнего ареста. В связи с этим он даже не собирался посещать могилу матери, народной артистки РСФСР Аллы Покровской, 25 июня — в годовщину ее смерти, передает «Звезда».
По словам Пашаева, актер сильно переживает из-за смерти Сергея Захарова в ДТП.
«Ефремов намного больше переживает за Захарова, чем его родня», — утверждает юрист.
Ранее Пашаев также заявил, что у Ефремова 25 июня произошел сердечный приступ.
8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы, где врезался в автофургон. Водитель фургона погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для Ефремова максимальный срок.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Собчак понадобилась операция после перелома носа Собчак понадобилась операция после перелома носа Певица Алена Кравец заявила о преследовании из-за смерти Норкиной Певица Алена Кравец заявила о преследовании из-за смерти Норкиной Шнуров стал генеральным продюсером RTVI Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
Шоу-бизнес , Компенсации пострадавшим , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Алла Покровская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Школьник забил до смерти мужчину в Подмосковье
Школьник забил до смерти мужчину в Подмосковье
В Польше наткнулись на останки сотни детей
В Польше наткнулись на останки сотни детей
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Российские ученые раскрыли новые данные о коронавирусе
00:53
Российские ученые раскрыли новые данные о коронавирусе
Общество
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
03:30
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение