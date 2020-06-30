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«Вот тебе и 18»: Яна Рудковская подарила среднему сыну черный Porsche 

Киноафиша и ещё 5 1 час назад
«Вот тебе и 18»: Рудковская подарила сыну черный Porsche
Фото: Киноафиша
Продюсер пожелала Николаю, чтобы все его мечты сбывались, и отметила, что для него нет ничего невозможного.
Яна Рудковская отметила 18-летие своего среднего сына Николая, отцом которого является предприниматель Виктор Батурин. В честь совершеннолетия продюсер подарила своему наследнику шикарный черный Porsche, с которым он уже устроил мини-фотосессию рядом с загородным домом.
Рудковская в своем микроблоге опубликовала фото, на котором она вместе с младшим сыном Сашей поздравляет Николая с днем рождения.
Вероятно, поздравление проходило утром, поскольку мама и сыновья выглядят на снимке совсем по-домашнему: Яна и Саша одеты в голубые пижамы, а именинник позирует в футболке и спортивных штанах.
На фото запечатлен огромный торт, который стоит на золотом подносе перед членами семейства, а за их спинами возвышаются серебряные и синие воздушные шары вместе с надувной цифрой 18.
«С днем рождения, Колюня @n_baturin, вот и тебе уже 18. Люблю и желаю, чтобы все твои мечты сбывались, зная, что для тебя нет ничего невозможного», — подписала снимок Рудковская, отметив, что старший сын Андрей участвовал в маленьком торжестве в качестве фотографа.
Звездные приятели Яны (Виктория Боня, Алсу, Дима Билан и многие другие) присоединились к поздравлениям.
Фанаты Рудковской пожелали ее наследнику всех благ, при этом отметили, что впервые видят на фото улыбающегося Сашу, и удивились, что сам виновник торжества выглядит несколько расстроенным.
«Мои искренние поздравления! Счастья и всех благ вашему красавцу-парню!», «С Днем рождения, конечно! Чем недоволен именинник?», «Мальчику что-то не нравится», «С Днем рождения! На фото празднику радуется больше Саша, чем именинник», — комментируют поклонники совместный снимок знаменитой мамы и двоих ее сыновей.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Дима Билан , Яна Рудковская , Виктор Батурин
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