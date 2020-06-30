«Вот тебе и 18»: Рудковская подарила сыну черный Porsche

Продюсер пожелала Николаю, чтобы все его мечты сбывались, и отметила, что для него нет ничего невозможного.

Рудковская в своем микроблоге опубликовала фото, на котором она вместе с младшим сыном Сашей поздравляет Николая с днем рождения.

Вероятно, поздравление проходило утром, поскольку мама и сыновья выглядят на снимке совсем по-домашнему: Яна и Саша одеты в голубые пижамы, а именинник позирует в футболке и спортивных штанах.

На фото запечатлен огромный торт, который стоит на золотом подносе перед членами семейства, а за их спинами возвышаются серебряные и синие воздушные шары вместе с надувной цифрой 18.

«С днем рождения, Колюня @n_baturin, вот и тебе уже 18. Люблю и желаю, чтобы все твои мечты сбывались, зная, что для тебя нет ничего невозможного», — подписала снимок Рудковская, отметив, что старший сын Андрей участвовал в маленьком торжестве в качестве фотографа.

Фанаты Рудковской пожелали ее наследнику всех благ, при этом отметили, что впервые видят на фото улыбающегося Сашу, и удивились, что сам виновник торжества выглядит несколько расстроенным.