Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Ефремова хочет посадить отца в тюрьму 

Артём Кульша 20 минут назад
«Дочь хочет посадить отца в тюрьму»
Фото: Natalya Loginova/Global Look Press
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария хочет посадить его в тюрьму, а свою мать актрису Ксению Качалину — в психиатрическую клинику. Об этом сама Качалина заявила «Экспресс газете».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.
Качалина — была четвертой женой актера. В настоящее время она зависима от алкогольных напитков. Некоторое время назад ее 19-летняя дочь от Ефремова Анна-Мария заявила о намерении взять ее под опеку и вылечить.
«Это полный бред!» — заявила актриса сегодня.
По ее словам, Анна-Мария хочет посадить Ефремова в тюрьму, а ее — в психиатрическую клинику. Также Качалина сообщила, что не обращает внимание на проделки дочери, потому что та — Весы по гороскопу, и 90% ее слов — это фантазии и авантюры.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Ксения Качалина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Радзинский избежал тюрьмы за смертельное ДТП
Радзинский избежал тюрьмы за смертельное ДТП
Видео
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение