«Дочь хочет посадить отца в тюрьму»

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.

Качалина — была четвертой женой актера. В настоящее время она зависима от алкогольных напитков. Некоторое время назад ее 19-летняя дочь от Ефремова Анна-Мария заявила о намерении взять ее под опеку и вылечить.

«Это полный бред!» — заявила актриса сегодня.

По ее словам, Анна-Мария хочет посадить Ефремова в тюрьму, а ее — в психиатрическую клинику. Также Качалина сообщила, что не обращает внимание на проделки дочери, потому что та — Весы по гороскопу, и 90% ее слов — это фантазии и авантюры.