Навку поймали на фотошопе

Фигуристка с помощью ретуши уменьшила объемы рук и талии.

Татьяна Навка поделилась со своими поклонниками в личном микроблоге новой фотографией после Парада Победы, на котором она присутствовала вместе со своим мужем Дмитрием Песковым и дочкой Надеждой.

скриншот

На Красную площадь супруги прибыли без масок, поскольку недавно переболели коронавирусом и теперь не опасаются заразиться им снова. За парадом они наблюдали со зрительской трибуны, где находились в качестве почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны и почетные граждане России.

Пресс-секретарь Президента РФ был без пиджака, в белой рубашке и красном галстуке, а Татьяна — в белом платье в голубую полоску и соломенной шляпке. Стильный образ Навки дополняли большие солнцезащитные очки и изящные серьги.

Оказалось, что аналогичная фотография есть не только в профиле фигуристки, но и в фанатском аккаунте, поскольку некие папарацци запечатлели супругов с того же ракурса.

Когда пользователи сравнили оба снимка, то выяснилось, что знаменитая спортсменка свою фотографию обработала в фотошопе и с помощью ретуши убрала некоторые незначительные недостатки собственной внешности. Она уменьшила объемы рук и талии и стерла с шеи небольшие складочки.

Фанаты звезды отмечают, что Татьяна и без ретуши отлично выглядит на снимках, и недоумевают, почему с некоторых пор она стала увлекаться фотошопом.