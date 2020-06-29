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«Найти 10 отличий»: Татьяну Навку поймали на использовании фотошопа 

Киноафиша 31 минуту назад
Навку поймали на фотошопе
Фото: Киноафиша
Фигуристка с помощью ретуши уменьшила объемы рук и талии.
Татьяна Навка поделилась со своими поклонниками в личном микроблоге новой фотографией после Парада Победы, на котором она присутствовала вместе со своим мужем Дмитрием Песковым и дочкой Надеждой.
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На Красную площадь супруги прибыли без масок, поскольку недавно переболели коронавирусом и теперь не опасаются заразиться им снова. За парадом они наблюдали со зрительской трибуны, где находились в качестве почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны и почетные граждане России.
Пресс-секретарь Президента РФ был без пиджака, в белой рубашке и красном галстуке, а Татьяна — в белом платье в голубую полоску и соломенной шляпке. Стильный образ Навки дополняли большие солнцезащитные очки и изящные серьги.
Оказалось, что аналогичная фотография есть не только в профиле фигуристки, но и в фанатском аккаунте, поскольку некие папарацци запечатлели супругов с того же ракурса.
Когда пользователи сравнили оба снимка, то выяснилось, что знаменитая спортсменка свою фотографию обработала в фотошопе и с помощью ретуши убрала некоторые незначительные недостатки собственной внешности. Она уменьшила объемы рук и талии и стерла с шеи небольшие складочки.
Фанаты звезды отмечают, что Татьяна и без ретуши отлично выглядит на снимках, и недоумевают, почему с некоторых пор она стала увлекаться фотошопом.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Дмитрий Песков , Татьяна Навка
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