Рубальская поделилась фото в купальнике

Знаменитая поэтесса проводит лето за городом в своем особняке.

«Хорошего отдыха. Вы –классная!» «Завидую вам по-хорошему», «Да, Лариса. На природе намного лучше, чем в каменных джунглях», «Лариса, с годами вы становитесь только краше», — заметили в комментариях многочисленные подписчики Ларисы Рубальской.

Отметим, что поэтесса 11 лет назад похоронила своего единственного мужа. Долгие годы, как известно, она была замужем за стоматологом Давидом Розенблатом. Позже он стал ее продюсером. Детей в этом браке у звезд не было.