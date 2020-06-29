«Жаль, что не 150 тысяч»: Боня получила МРОТ 

В середине июня, как сообщал «Рамблер», Боня призвала не повышать МРОТ, потому что социальные выплаты в России получают лишь нищеброды и алкоголики, а человек должен получать «десятку», если его труд столько стоит.

«Сегодня мой бухгалтер отправила мне сообщение: "Я подавала заявление в налоговую на получение субсидии от государства в размере МРОТ — 12,13 тысячи рублей. Сумма поступила на счет"», — сообщила она вчера.

Телезвезда подчеркнула, что не просила бухгалтера подавать это заявление и не считает полученную сумму способной покрыть убытки ее бренда джинсов от простоя во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Также она сообщила о намерении передать эти деньги и еще две таких же суммы трем малоимущим семьям и попросила подписчиков отметить такие в комментариях.