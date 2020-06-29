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«Жаль, что не 150 тысяч»: Боня получила МРОТ 

Артём Кульша и ещё 7 16 минут назад
«Жаль, что не 150 тысяч»: Боня получила МРОТ
Фото: globallookpress.com
Телезвезда Виктория Боня получила помощь от государства в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
В середине июня, как сообщал «Рамблер», Боня призвала не повышать МРОТ, потому что социальные выплаты в России получают лишь нищеброды и алкоголики, а человек должен получать «десятку», если его труд столько стоит.
«Сегодня мой бухгалтер отправила мне сообщение: "Я подавала заявление в налоговую на получение субсидии от государства в размере МРОТ — 12,13 тысячи рублей. Сумма поступила на счет"», — сообщила она вчера.
Телезвезда подчеркнула, что не просила бухгалтера подавать это заявление и не считает полученную сумму способной покрыть убытки ее бренда джинсов от простоя во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Также она сообщила о намерении передать эти деньги и еще две таких же суммы трем малоимущим семьям и попросила подписчиков отметить такие в комментариях.
«Жаль, что надбавки не в размере 150 тысяч. Думаю, это должен быть минимум, который должны давать малоимущим семьям!» — добавила Боня.
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Комментарии 14
Шоу-бизнес , Другое , Виктория Боня
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