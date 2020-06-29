Овсиенко чудом выжила после страшной аварии

Певица повредила позвоночник.
Татьяна Овсиенко поведала, что трагедия произошла в самый разгар ее карьеры — когда она стала солисткой мегапопулярной группы «Мираж».
«Мы очень спешили, ехали на какой-то концерт, водитель стал разворачиваться — и в нас врезалась машина… Я долго лежала в больнице, несколько месяцев не могла ходить: у меня был поврежден позвоночник. Врачи говорили, что я вообще могу остаться инвалидом», — рассказала Татьяна в программе «Судьба человека».
Овсиенко спас боевой характер.
«Как-то я услышала разговор, что нужно искать новую солистку — мол, она уже не поднимется, а концерты назначены… И я сказала, что буду петь сама. Взяла с собой на гастроли стул и пела сидя. В ладошке сжимала нашатырь, чтобы вдохнуть, если станет плохо… И иголку — чтобы укалывать себя и не упасть в обморок. И так понемногу восстановилась», — вспоминает певица.
Карьера для него была невероятно важна, Татьяна наслаждалась творчеством.