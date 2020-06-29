Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Татьяна Овсиенко чудом выжила после страшной аварии 

Russianshowbiz.info 22 минуты назад
Овсиенко чудом выжила после страшной аварии
Фото: Instagram
Певица повредила позвоночник.
Татьяна Овсиенко поведала, что трагедия произошла в самый разгар ее карьеры — когда она стала солисткой мегапопулярной группы «Мираж».
«Мы очень спешили, ехали на какой-то концерт, водитель стал разворачиваться — и в нас врезалась машина… Я долго лежала в больнице, несколько месяцев не могла ходить: у меня был поврежден позвоночник. Врачи говорили, что я вообще могу остаться инвалидом», — рассказала Татьяна в программе «Судьба человека».
Овсиенко спас боевой характер.
«Как-то я услышала разговор, что нужно искать новую солистку — мол, она уже не поднимется, а концерты назначены… И я сказала, что буду петь сама. Взяла с собой на гастроли стул и пела сидя. В ладошке сжимала нашатырь, чтобы вдохнуть, если станет плохо… И иголку — чтобы укалывать себя и не упасть в обморок. И так понемногу восстановилась», — вспоминает певица.
Карьера для него была невероятно важна, Татьяна наслаждалась творчеством.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Russianshowbiz.info: последние новости
Ксения Собчак сломала нос Ксения Собчак сломала нос Певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии Певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии Чехова оголилась по просьбам мужчин Чехова оголилась по просьбам мужчин
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Овсиенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
В Белоруссии предложили референдум об объединении с РФ
В Белоруссии предложили референдум об объединении с РФ
«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак
«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
04:54
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
Политика Статьи
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение