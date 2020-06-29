Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«У кого пропала совесть?»: Волочкова устроила тур по храмам 

Артём Кульша и ещё 16 58 минут назад
«У кого пропала совесть?»: Волочкова устроила тур по храмам
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова побывала в городе Муроме и селе Дивееве, снялась на фоне местных храма и монастыря и опубликовала фотографии в своем инстаграме.
Вчера она разместила снимок, на котором стоит в арке в платье в пол без рукавов и платке, повязанном на голове. В подписи к нему танцовщица сообщила, что находится в Муроме, а также опубликовала эмодзи в виде рук, сложенных в молитвенном жесте.
Следом она разместила три фото внутри Успенской церкви в Муроме — с отцом Александром, сотрудницей храма Людмилой, которая, согласно подписи, уделила Волочковой человеческое внимание, и своей поклонницей Викторией Яшиной, которой на вид около 12 лет и которая со своим отцом показала балерине святые места города.
Некоторое время спустя она опубликовала фото на фоне Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Дивееве. В подписи к нему она назвала монастырь изумительным, а людей, которые там живут, — добрыми и замечательными.
«Одного не могу понять — почему это святое место закрыто для верующих?! У кого пропала совесть?! Храмы открыты уже везде!» — добавила она.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Комментарии 7
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Муром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Для Америки наступил момент уникального унижения»
«Для Америки наступил момент уникального унижения»
Украина приготовилась к военному наступлению России с Кавказа
Украина приготовилась к военному наступлению России с Кавказа
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Видео
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Меркель отказалась пожать руку Макрону
00:10
Меркель отказалась пожать руку Макрону
В мире
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
00:57
В ВОЗ раскрыли «суровую реальность» пандемии
В мире
ВОЗ анонсировала расследование в Китае
00:27
ВОЗ анонсировала расследование в Китае
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение