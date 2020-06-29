«У кого пропала совесть?»: Волочкова устроила тур по храмам 

Балерина Анастасия Волочкова побывала в городе Муроме и селе Дивееве, снялась на фоне местных храма и монастыря и опубликовала фотографии в своем инстаграме.

Вчера она разместила снимок, на котором стоит в арке в платье в пол без рукавов и платке, повязанном на голове. В подписи к нему танцовщица сообщила, что находится в Муроме, а также опубликовала эмодзи в виде рук, сложенных в молитвенном жесте.

Следом она разместила три фото внутри Успенской церкви в Муроме — с отцом Александром, сотрудницей храма Людмилой, которая, согласно подписи, уделила Волочковой человеческое внимание, и своей поклонницей Викторией Яшиной, которой на вид около 12 лет и которая со своим отцом показала балерине святые места города.

Некоторое время спустя она опубликовала фото на фоне Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Дивееве. В подписи к нему она назвала монастырь изумительным, а людей, которые там живут, — добрыми и замечательными.