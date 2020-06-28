Снова «обнаженка»? Асмус вновь снялась в пикантной сцене 

Алексей Учитель собирается представить публике фильм «Китобой», сценарий которого написал один из его учеников.

В свое время в фильме была предложена роль Кристине Асмус

В роли был эпизод, когда китобои смотрят на экран компьютера, а там девушка раздевается перед камерой, — рассказывает Тeleprogramma.pro.

Сначала молодая актриса согласилась играть. Однако спустя некоторое время агент Асмус связался с режиссером и объяснил, что она отказывается из-за скандала после откровенных сцен в фильме «Текст».

Тем не менее, Алексей Учитель не сдался, и уговорил Кристину прийти и посмотреть фрагменты из нового фильма.

Девушка пришла, посмотрела и…решила, что будет сниматься.

«Вы не боитесь, что снова будут полоскать?» — спросил Учитель.

Кристина ответила, что это ее дело и ее выбор.

Как ранее писал «Рамблер», супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус одновременно сообщили в своих соцсетях о том, что после восьми лет отношений они решили развестись.

Позже поклонники пары заподозрили, что сообщение о разводе могло быть розыгрышем в рамках участия в шоу Comment Out.