Снова «обнаженка»? Асмус вновь снялась в пикантной сцене 

Алексей Учитель собирается представить публике фильм «Китобой», сценарий которого написал один из его учеников.
В свое время в фильме была предложена роль Кристине Асмус.
В роли был эпизод, когда китобои смотрят на экран компьютера, а там девушка раздевается перед камерой, — рассказывает Тeleprogramma.pro.
Сначала молодая актриса согласилась играть. Однако спустя некоторое время агент Асмус связался с режиссером и объяснил, что она отказывается из-за скандала после откровенных сцен в фильме «Текст».
Тем не менее, Алексей Учитель не сдался, и уговорил Кристину прийти и посмотреть фрагменты из нового фильма.
Девушка пришла, посмотрела и…решила, что будет сниматься.
«Вы не боитесь, что снова будут полоскать?» — спросил Учитель.
Кристина ответила, что это ее дело и ее выбор.
Как ранее писал «Рамблер», супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус одновременно сообщили в своих соцсетях о том, что после восьми лет отношений они решили развестись.
Позже поклонники пары заподозрили, что сообщение о разводе могло быть розыгрышем в рамках участия в шоу Comment Out.