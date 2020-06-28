«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак 

Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на инцидент с нападением на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, который в середине июня взяли под свой контроль сторонники схиигумена Сергия, запрещенного в служении на фоне отрицания пандемии коронавируса и призывов нарушать самоизоляцию. По мнению артиста, ситуация произошла, так как журналистке «все неймется» и «мало внимания».

«Ей, как крабам, все неймется. /// Это мат или гамбит? /// То над неграми смеется, /// То Костюшкина гнобит. /// Нос вчера еще сломала, /// Но внимания ей мало», — начал Шнуров.

В своем стихотворении музыкант также сравнил Собчак, отправившуюся к «монахам-каратистам», с актером Чаком Норрисом, а также припомнил ей участие в шоу «Дом 2».

«Тему держит норовисто, /// Быстрая как Норрис Чак, /// И к монахам-каратистам, /// Скачет Ксения Собчак. /// На нее плевать монаху. /// Кто она? Какой морали? /// И послали ее [куда подальше], /// Так бывает на Урале, — продолжил лидер «Ленинграда». — Ксюху, так сказать, накрыло, /// Всех переорала ором. /// Мало? Ткнули клумбой в рыло, /// Чтоб не лезла под забором. /// Души все наши спасут, /// Ксюша и монахи вместе. /// В общем, скоро будет суд. /// Жаль, что не на лобном месте».

Накануне, 27 июня, Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что на нее и ее съемочную группу было совершено нападение в монастыре в Свердловской области, где она работала над новым сюжетом.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты, — написала она. — Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били [режиссера Сергея] Ерженкова. Полиция вызвана. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи».

Впоследствии журналистка также продемонстрировала ролик с места событий, на котором было запечатлено, как Собчак и ее команду окружили люди в церковных одеяниях. «Только что ударили меня, разбили камеру, мы вызываем полицию. Вот эти люди это сделали. У нас украли камеру со всеми материалами. Вот эта женщина, Татьяна, меня ударила», — рассказала Собчак на камеру.

Кроме того, ведущая сообщила, что в ходе инцидента досталось и бывшему послушнику Филиппу, который поведал группе о том, что, когда он был ребенком, над ним издевались в монастыре. «На телефон мой героический помощник Лена успела снять и как заломали и стали бить Сергея, отобрали камеру, и как толкнули на землю меня, и как били Филиппа, бывшего послушника, который и рассказал нам историю, которую мы расследуем, как над ним, когда он был ребенком, издевались», — пояснила Ксения.

Позднее она подчеркнула, что по итогам конфликта пострадавшие сняли побои и оформили заявления в полицию: «Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски».

Также Собчак сообщила, что режиссеру Ерженкову был диагностирован перелом кисти.