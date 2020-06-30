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Юрист раскрыл детали развода Пелагеи и Телегина 

РИА Новости и ещё 2 47 минут назад
Раскрыты неожиданные детали развода Пелагеи
Фото: РИА Новости
Певице Пелагее и хоккеисту Ивану Телегину не удалось решить ряд вопросов в досудебном порядке. Об этом рассказал юрист, составлявший мировое соглашение для пары, пишет издание "StarHit".
Он утверждает, что артистка была вынуждена подать на алименты, поскольку спортсмен "полностью самоустранился".
"За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез", — отметил юрист.
По его словам, не так давно у Пелагеи умер близкий друг. Она попросила мужа быть рядом, чтобы сопровождать ее на похоронах. Однако Телегин снова "самоустранился".
"Случилась ссора, которая и послужила началом конца", — пояснил собеседник.
Он заключил, что вопрос о разделе имущества супругов решит суд.
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между Телегиным и Пелагеей. Суду предстоит решить вопрос о разводе супругов и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. До этого в рамках разбирательства проходили беседы по иску, однако лично певица и хоккеист на них не являлись.
О расставании пара объявила еще в конце прошлого года. Тогда Пелагея написала в Instagram, что надеется "решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено".
Певица и хоккеист сборной России поженились летом 2016 года, у них родилась дочь.
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Шоу-бизнес , Иван Телегин , СБОРНАЯ РОССИИ , StarHit
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