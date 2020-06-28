Адвокат Собчак: настаиваем на возбуждении уголовного дела

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«Мы будем настаивать, чтобы возбудили уголовное дело не только по 144 статье УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"), но и по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), установим ущерб, закажем видеоэкспертизу. Также будем обращаться в суд. Есть все основания для того, чтобы возбудить уголовное дело», — приводит слова правозащитника Телеграм-Канал «Подъем».

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая разместила в сети видеозапись нападения.

На кадрах видно, что Собчак не позволяют пройти в монастырь, чтобы поговорить со схиигуменом Сергием.

Перегородившие ей дорогу служители церкви атаковали оператора Сергея, после чего отобрали и сломали его камеру.