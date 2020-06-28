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Адвокат Собчак будет настаивать на возбуждении уголовного дела 

Ирина Лебедева 38 минут назад
Адвокат Собчак: настаиваем на возбуждении уголовного дела
Фото: РИА Новости
После нападения на съёмочную группу в Среднеуральском монастыре адвокат Виталий Бородин, представляющий интересы Ксении Собчак, будет подавать судебные иски.
«Мы будем настаивать, чтобы возбудили уголовное дело не только по 144 статье УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"), но и по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), установим ущерб, закажем видеоэкспертизу. Также будем обращаться в суд. Есть все основания для того, чтобы возбудить уголовное дело», — приводит слова правозащитника Телеграм-Канал «Подъем».
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая разместила в сети видеозапись нападения.
На кадрах видно, что Собчак не позволяют пройти в монастырь, чтобы поговорить со схиигуменом Сергием.
Перегородившие ей дорогу служители церкви атаковали оператора Сергея, после чего отобрали и сломали его камеру.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Шоу-бизнес , Виталий Бородин , Ксения Собчак
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