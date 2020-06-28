«Это преступление»: Миро осудила Звереву за роды напоказ 

Причем действо проходило дома и было заснято на камеру.

Некоторые кадры роженица выложила в инстаграм.

Лена Миро в своем ЖЖ написала, что шокирована произошедшим.

Блогер не понимает, как в наше время можно столь безответственно подойти к столь важной проблеме.

Несмотря на то, что у Зверевой была своя акушерка, в случае осложнений можно было потерять ребенка.

«Саше — почти сорокет. Взрослая баба. Она приглашает домой фотографа, чтобы запечатлеть красиво свои очередные домашние роды. Минуточку, а если что-то пойдёт не так? Кровища похлестала, открылось кровотечение. Ребёнок родился синенький — с асфиксией, или ещё какая беда. А ведь процесс кровопотери нарастает стремительно. Не всегда удаётся спасти ребёнка даже в условиях стационара. А дома? Я спросила знакомых врачей — дома шансы равны нолю», — пишет Миро.

Лена отметила, что сама Саша может делать с собой всё, что ей хочется — даже истечь кровью и заставить фотографа снять этот процесс.