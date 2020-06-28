«Это преступление»: Миро осудила Звереву за роды напоказ 

Саша Зверева, экс-солистка группы DEMO, родила четвертого ребенка.
Причем действо проходило дома и было заснято на камеру.
Некоторые кадры роженица выложила в инстаграм.
Лена Миро в своем ЖЖ написала, что шокирована произошедшим.
Блогер не понимает, как в наше время можно столь безответственно подойти к столь важной проблеме.
Несмотря на то, что у Зверевой была своя акушерка, в случае осложнений можно было потерять ребенка.
«Саше — почти сорокет. Взрослая баба. Она приглашает домой фотографа, чтобы запечатлеть красиво свои очередные домашние роды. Минуточку, а если что-то пойдёт не так? Кровища похлестала, открылось кровотечение. Ребёнок родился синенький — с асфиксией, или ещё какая беда. А ведь процесс кровопотери нарастает стремительно. Не всегда удаётся спасти ребёнка даже в условиях стационара. А дома? Я спросила знакомых врачей — дома шансы равны нолю», — пишет Миро.
Лена отметила, что сама Саша может делать с собой всё, что ей хочется — даже истечь кровью и заставить фотографа снять этот процесс.
«Но каким образом за прогрессивные эзотерические взгляды Саши несёт ответственность её ребёнок? Кто-то скажет: каких только дур не бывает. Не согласна в корне — это не дурость, а преступление».
Как сообщал «Рамблер», пока поклонники звезды сериала «Дикий ангел» радуются открывшейся для Наталии Орейро возможности получить российское гражданство, блогер Лена Миро называет Россию «страной-омегой», которая «разбрасывается собственным гражданством».