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Стало известно содержание фильма Собчак про Среднеуральский монастырь 

News.ru и ещё 12 38 минут назад
Раскрыто содержание фильма Собчак про монастырь
Фото: News.ru
Ксения Собчак снимет фильм о насилии над подростками в Среднеуральском женском монастыре. Работа может существенно повлиять на имидж схиигумена Сергия, мнения которого не всегда разделяли, но благотворительные проекты поддерживали.
Сама Собчак, которая приехала в монастырь в сопровождении бывших послушников, заявила, что её кино будет про телесные наказания послушников-подростков. Это же подтвердили знакомые с работой телеведущей источники, сообщает URA.RU.
К примеру, бывшая послушница по имени Христина заявила, что детей в монастыре били кабелем и пороли ремнём. Целый ряд таких историй приводит в пример православная активистка из Екатеринбурга Раиса Ильина, которая много лет воюет против отца Сергия. Так, один из иноков рассказывал Ильиной, что у них было такое послушание — бить других, если они не будут слушаться.
Есть примеры, когда людей в монастыре удерживали силой. Время от времени такие конфликты возникают у монастырских с родственниками юных девушек. Послушниц в этих случаях прячут от родственников в дальних скитах. Ильина лично помогала одной семье, где мать искала свою дочь в монастыре. Та попала туда по глупости — под влиянием тётки. Девушку просто забрали, пока мать была в отъезде.
Монахини скрывали от матери, где находится девочка, перепрятывали по скитам, но в итоге девушке удалось вырваться и уехать домой. Есть и истории о непосильных послушаниях, тяжёлых работах, которые превращаются в рабский труд. И бунтовать против этого нельзя, человеку в ответ говорят: «Учись послушанию. Послушание превыше молитвы».
В монастыре отказываются подтверждать истории бывших послушников. Так, представитель отца Сергия Всеволод Могучев заявляет, что никогда не слышал о насилии на территории обители и не видел «ни одного несчастного ребёнка». И если бы было что-то подобное, как минимум «кто-то об этом бы знал».
Ранее NEWS.ru сообщал, что информация о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре, распространённая рядом СМИ, будет изучена Екатеринбургской епархией. Известно, что духовником Среднеуральского женского монастыря являлся ныне запрещённый в священнослужении схиигумен Сергий (Романов), оказавшийся в центре внимания после проповедей о COVID-19.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Поправки в Конституцию , Ксения Собчак , РИА Ura.ru , Екатеринбург
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