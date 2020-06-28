Заворотнюк впервые за долгое время вышла в свет

Люди продолжают гадать по поводу состояния 49-летней актрисы Анастасии Заворотнюк , которая борется с раком. В последние недели в СМИ появилась информация, что знаменитость, якобы, пошла на поправку. Тем не менее, ее семья продолжает хранить молчание.

Накануне дочь Анастасии похвасталась радостным событием: впервые за долгое время она посетила салон красоты. Девушка говорит, что она долго сомневалась из-за ситуации с коронавирусом (ведь уханьская зараза до сих пор не отступает), однако в итоге все-таки решилась выйти «в свет». Ведь руководство учреждения соблюдает все санитарные нормы.

«Вы сами знаете, что я вам не посоветую то, в чем сама не буду уверена. Я хожу к девочкам уже несколько лет и всегда остаюсь очень довольна результатом, очень крутой сервис и качество. Хочу отметить, что я долго сомневалась посетить ли салон, вы наверное все догадываетесь по какой причине. Но руководство относится к вопросу очень серьезно, они соблюдают все нормы Роспотребнадзора и проявляют огромную заботу», — написала Анна Заворотнюк в своем микроблоге.

Наследница «Моей прекрасной няни» также опубликовала фотографию, на которой она сидит на розовом диване, отвернувшись от камеры. Пользователи Сети отметили, что Заворотнюк-младшая очень хорошо выглядит на снимке. «Анечка, вы шикарная! Прям так светитесь. Вы наше солнышко», — написал один из поклонников.