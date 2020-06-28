Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заворотнюк впервые за долгое время посетила салон красоты 

Экспресс газета 1 час назад
Заворотнюк впервые за долгое время вышла в свет
Фото: Экспресс газета
Люди продолжают гадать по поводу состояния 49-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком. В последние недели в СМИ появилась информация, что знаменитость, якобы, пошла на поправку. Тем не менее, ее семья продолжает хранить молчание.
Накануне дочь Анастасии похвасталась радостным событием: впервые за долгое время она посетила салон красоты. Девушка говорит, что она долго сомневалась из-за ситуации с коронавирусом (ведь уханьская зараза до сих пор не отступает), однако в итоге все-таки решилась выйти «в свет». Ведь руководство учреждения соблюдает все санитарные нормы.
«Вы сами знаете, что я вам не посоветую то, в чем сама не буду уверена. Я хожу к девочкам уже несколько лет и всегда остаюсь очень довольна результатом, очень крутой сервис и качество. Хочу отметить, что я долго сомневалась посетить ли салон, вы наверное все догадываетесь по какой причине. Но руководство относится к вопросу очень серьезно, они соблюдают все нормы Роспотребнадзора и проявляют огромную заботу», — написала Анна Заворотнюк в своем микроблоге.
Наследница «Моей прекрасной няни» также опубликовала фотографию, на которой она сидит на розовом диване, отвернувшись от камеры. Пользователи Сети отметили, что Заворотнюк-младшая очень хорошо выглядит на снимке. «Анечка, вы шикарная! Прям так светитесь. Вы наше солнышко», — написал один из поклонников.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Экспресс газета: последние новости
На Собчак и ее съемочную группу напали в Среднеуральском монастыре На Собчак и ее съемочную группу напали в Среднеуральском монастыре Собчак оказалась в больнице со сломанным носом Собчак оказалась в больнице со сломанным носом Федосеева-Шукшина боится, что Алибасова держат в психушке насильно Федосеева-Шукшина боится, что Алибасова держат в психушке насильно
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
Умерла мировая звезда TikTok Сия Каккар
Умерла мировая звезда TikTok Сия Каккар
Раскрыт доход главы ЦИК Памфиловой
Раскрыт доход главы ЦИК Памфиловой
Видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
02:22
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
02:32
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Происшествия
Появилось видео парада медиков в Уфе
02:55
Появилось видео парада медиков в Уфе
Общество
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Путин ответил Трампу новой ракетой
00:26
Путин ответил Трампу новой ракетой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение