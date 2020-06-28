Собчак получила икону

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Ксении Собчак подарили икону Божьей матери при посещении ею Храма на Крови в Екатеринбурге

После нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре Свердловской области подарок стал как бы приятной компенсацией за случившееся.

Перед этим телеведущая встречалась с руководителем отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиереем Максимом Миняйло, — рассказывает lenta.ru.

Сейчас Собчак вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь.