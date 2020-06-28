Собчак получила икону

Ксении Собчак подарили икону Божьей матери при посещении ею Храма на Крови в Екатеринбурге.
После нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре Свердловской области подарок стал как бы приятной компенсацией за случившееся.
Перед этим телеведущая встречалась с руководителем отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиереем Максимом Миняйло, — рассказывает lenta.ru.
Сейчас Собчак вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь.
Как ранее писал «Рамблер», приверженцы схиигумена Сергия (Романова) из Среднеуральского женского монастыря стерли все материалы съемочной группы телеведущей Ксении Собчак.