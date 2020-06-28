«Кощунница»: Миро обрушилась на Собчак

Скандальный блогер Елена Миро в своём блоге раскритиковала журналистку Ксению Собчак за скандал, который та устроила в Среднеуральском женском монастыре.

По словам критика, в храме бывшую ведущую проекта «Дом-2» никто не ждал. Миро подчеркнула, что люди в монастыре живут по своим законам. И они не должны следовать тому, что им навязывает журналистка, которая позиционирует себя как атеистку.

Также блогер отметила, что Собчак самостоятельно в монастыре устроила провокацию, а потом стала заявлять, будто бы её избили, не предъявив при этом никаких доказательств нападения. Кроме того, Миро сравнила последний инцидент с участием журналистки с историями, происходившими на «Доме-2».

Собчак пришла к людям, которые её не ждали. Монастыри вообще не предназначены для мирских. Тем более для атеистов. Тем более для кощунниц, коей, на мой взгляд, является Собчак, попирающая своим непотребством устои веры, — написала блогер в «ЖЖ».

Миро добавила, что не понимает, почему журналистка до сих пор находится не в СИЗО

На неё что, не распространяется действие УК РФ? — вопрошает критик.

Собчак сообщила о нападении в своём Telegram-канале. Посты она сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова . По словам Собчак, Сергея побили, так же как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории среди прочего и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию.

Отец Сергий ( Николай Романов ) 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений.

Как ранее писал NEWS.ru, Собчак, подвергшаяся нападению в Среднеуральском женском монастыре, сообщила, что она и её коллеги сняли побои. Они планируют восстановить видеоматериалы, доказывающие вину активистов, и подать в суд.