Радзинский избежал тюрьмы за смертельное ДТП

За пьяную аварию, в которой погиб человек, актеру Михаилу Ефремову пророчат от 5 до 12 лет за решеткой.

А вот драматург и телеведущий Эдвард Радзинский смог отделаться лишь возмещением вреда — можно сказать, легким испугом — в похожей ситуации.

Правда, алкоголь в этой трагедии вроде бы не присутствовал, — рассказывает Экспресс Газета.

Авария произошла в 2011 году. Эдвард Радзинский на Volvo XC90 спешил и решил объехать пробку. Пожилой драматург выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail.

В результате погибла молодая девушка, ехавшая пассажиркой в своем ряду.

Казалось бы, все очевидно, — однако Фемида не спешила.

Несколько лет Радзинский предоставлял медицинские справки о плохом состоянии здоровья и лежал то в одной, то в другой больнице.

А тут и амнистия подоспела — ее объявили в 2014 году в честь 20-летия Конституции РФ.

В 2015 году суд назначил Эдварду выплатить семье погибшей 2 млн рублей.

Отец покойной рассказал журналистам, что представители Радзинского предлагали компенсацию.

«Но как отцу простить убийцу? Любая, даже астрономическая сумма меня не устроит. Да и вел себя Радзинский неподобающе. Даже Скорую не вызвал».

Как ранее сообщал «Рамблер», советский и российский писатель и драматург Эдвард Радзинский в эфире передачи "Судьба человека" заявил, что его сына Олега преследовали в СССР.

По словам Радзинского, Олега преследовали из-за него.