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«Даже Скорую не вызвал». Радзинский избежал тюрьмы за смертельное ДТП 

Ирина Лебедева 43 минуты назад
Радзинский избежал тюрьмы за смертельное ДТП
Фото: РИА Новости
За пьяную аварию, в которой погиб человек, актеру Михаилу Ефремову пророчат от 5 до 12 лет за решеткой.
А вот драматург и телеведущий Эдвард Радзинский смог отделаться лишь возмещением вреда — можно сказать, легким испугом — в похожей ситуации.
Правда, алкоголь в этой трагедии вроде бы не присутствовал, — рассказывает Экспресс Газета.
Авария произошла в 2011 году. Эдвард Радзинский на Volvo XC90 спешил и решил объехать пробку. Пожилой драматург выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail.
В результате погибла молодая девушка, ехавшая пассажиркой в своем ряду.
Казалось бы, все очевидно, — однако Фемида не спешила.
Несколько лет Радзинский предоставлял медицинские справки о плохом состоянии здоровья и лежал то в одной, то в другой больнице.
А тут и амнистия подоспела — ее объявили в 2014 году в честь 20-летия Конституции РФ.
В 2015 году суд назначил Эдварду выплатить семье погибшей 2 млн рублей.
Отец покойной рассказал журналистам, что представители Радзинского предлагали компенсацию.
«Но как отцу простить убийцу? Любая, даже астрономическая сумма меня не устроит. Да и вел себя Радзинский неподобающе. Даже Скорую не вызвал».
Как ранее сообщал «Рамблер», советский и российский писатель и драматург Эдвард Радзинский в эфире передачи "Судьба человека" заявил, что его сына Олега преследовали в СССР.
По словам Радзинского, Олега преследовали из-за него.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Эдвард Радзинский
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