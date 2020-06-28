"У Собчак как-то не задалась эта неделя. Нос сломала, поехала в монастырь женский, и попала там под раздачу. Я обожаю эту тусовочку "говнокультурологов" […] Сколько оскорблений церкви было от Собчак, надо еще поискать. Она всячески оскорбляла чувства верующих, и тут она решила отправиться за горяченьким. Посмотрите, что получилось", — заявил Владимир Соловьев.

"Где находится человек серьезный, яркий, с большим криминальным прошлом (схиигумен Сергий). И она решила там снять фильм об избиении послушников", — добавил журналист.

По словам Ксении Собчак, она приехала к женскому монастырю, чтобы снять последнюю часть фильма на кладбище с участием бывшего послушника, которого якобы избивали в детстве. Однако монахини и сторонники отца Сергия не рады были встрече со съемочной группой. В о время разборок, как утверждает Собчак, ее оператор получил перелом кисти. Саму теледиву якобы толкнула одна из монахинь, от чего Ксения упала.

"Мне реально жалко Ксению Анатольевну. Потому что она понимает, что в Москве и Питере — она Собчак, а там она никто. Этим людям неважно, какие у нее связи. В принципе действия тех людей могут стать поводом для возбуждения уголовного дела", — подчеркнул Владимир Соловьев.

"Она странно выглядит, так как у нее проблемы с носом. В принципе не факт, что журналист имеет право просто так взять и пройти на территорию монастыря, для этого нужно разрешение", — прокомментировал известный деятель СМИ.

Между тем в полиции зарегистрировали заявление Собчак о нападении. В свою очередь, в Екатеринбургской епархии попросили журналистов не появляться на территории монастыря в Среднеуральске.