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Собчак решила засудить напавших на нее в монастыре 

Lenta.ru 34 минуты назад
В полиции оформили заявление по факту нападения на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом телеведущая сообщила в своем Telegram-канале.
По ее словам, журналисты обратились в травмпункт, где с потерпевших были сняты побои. В частности, уточнила Собчак, у режиссера Сергея Ерженкова врачи диагностировали перелом кисти руки. «Будем восстанавливать материалы и готовить иски», — пообещала она.
«Продолжаем работать, и скоро выпустим большой фильм на канале #ОсторожноСобчак про весь этот Православный Талибан (экстремистское движение «Талибан» запрещено в России — прим. «Ленты.ру»)», — добавила Собчак.
27 июля Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь. Отмечалось, что журналистка хотела снять фильм о священнике.
О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Ерженков , Ксения Собчак , Талибан , Lenta.ru , Свердловская Область
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