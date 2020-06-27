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Собчак сравнила монахинь из уральского монастыря со спецназовцами 

Lenta.ru 35 минут назад
Собчак сравнила монахинь из монастыря со спецназовцами
Фото: РИА Новости
Приверженцы схиигумена Сергия (Романова) из Среднеуральского женского монастыря стерли все материалы съемочной группы телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает URA.RU.
На Собчак напали в монастыре
На опубликованных кадрах Собчак и ее оператор у здания полиции делятся впечатлениями от инцидента в монастыре. По словам журналистов, монахини отобрали у них оборудование и стерли все отснятые данные.
«Оказывается, у всех монашек iPhone, на которые они снимают, и еще и флешки умеют форматировать», — сказал оператор.
Собчак обратила внимание на слаженность действий охраны монастыря и монахинь. Телеведущая сравнила их со спецназом.
«Даже по тому маленькому видео, которое удалось снять, видно, что они действуют абсолютно профессионально, такое ощущение, что это подготовленные спецназовцы: они нас рассекли, по отдельности избили мужчин и держали меня, чтобы я не могла выйти из монашеского круга. Сейчас я понимаю, что это очень профессиональные действия», — заявила она.
Ранее 27 июня Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием.
Позже телеведущая разместила в сети видеозапись нападения. На кадрах видно, что Собчак не позволяют пройти в монастырь, чтобы поговорить со схиигуменом Сергием. Перегородившие ей дорогу служители церкви атаковали оператора Сергея, после чего отобрали и сломали его камеру. Также на записи запечатлен момент нападения на Филиппа — бывшего послушника монастыря — и на саму журналистку.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , РИА Ura.ru
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