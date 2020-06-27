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«Где совесть?» Ролик с сыном Плющенко вызвал волну негатива 

Ирина Лебедева 26 минут назад
«Где совесть?» Ролик с сыном Плющенко вызвал волну негатива
Фото: Instagram
В сети выложили ролик, в котором сын Рудковской и Плющенко демонстрирует дорогие брендовые наряды.
Цены на них, также показанные в ролике, обычным людям кажутся баснословными.
Посыпались негативные комментарии. Да столько, что Яна Рудковская решила оправдаться.
В инстаграме сына, который она ведет от его имени, Рудковская написала:
«…мы никогда одежду мне почти не покупаем. Мне дарит и дает на съемки — мой любимый бутик и другие бренды, амбассадором которых я являюсь».
Тем не менее, накал страстей не снизился.
«Да где совесть у Вас? Курточка, как пенсия у моего соседа деда, ребёнка войны, ну а башмачки даже дороже стоят чем моя пенсия! Постеснялись бы, ребята!», «Яна, стране, где добрая часть не знает, чем кормить детей завтра это неинтересно. Вы сами делаете так, что на Вашего сына переодически льется гно из ведер…», «Яна женщина не глупая и прекрасно понимает на чем делать хайп. Яна дама очень жесткая и как стало очевидным хайпится и на малыше, не смотря на рамки уместного».
Как ранее писал «Рамблер», Гном Гномыч от критики не пострадает. Его аккаунт в Инстаграме ведет мать. Он не читает комментарии, а просто участвует в создании контента.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская
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