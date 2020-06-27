Поклонская возмутилась инцидентом с Собчак

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В монастыре уральского старца Сергия, именуемого некоторыми СМИ «духовником Натальи Поклонской », скандал.

Там побили съемочную группу, в том числе Ксению Собчак , и отняли у журналистов камеру.

Наталья Поклонская возмущена ситуацией, — рассказывает «Комсомольская правда».

«Однозначно я хочу сказать, что никаких нападений, никаких сопротивлений журналистам не должно быть. Потому что, во-первых, Ксения Анатольевна — девушка, приехала, ясное дело, без автоматов, там, с целью сделать интервью. Согласны ли люди давать это интервью — это второй вопрос. Я уверена, что будет, конечно, дана какая-то правовая оценка».

Также депутат усомнилась в истинности веры тех, кто нападал на журналистов.

«По-настоящему верующий человек, даже не важно, православный христианин, мусульманин, он не будет поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему. Я так понимаю, что там не было отца Сергия, а были люди — прихожане, сотрудники. Но, в любом случае, недопустимо такое радикальное настроение, оно не должно быть. Вера — это добро. И кто совершил такое силовое воздействие, это не вписывается в правила верующего человека».