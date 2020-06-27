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Дочь Успенской призналась, что больше не может пить 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Дочь Успенской призналась, что больше не может пить
Фото: Instagram
Скандал с дочерью Успенской из числа тех, о которых невозможно забыть. Татьяна Плаксина обвинила мать во всех смертных грехах на всю страну и улетела в США, где живет ее отец.
Предполагается, что девушка страдает зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ, писали СМИ.
После отъезда Татьяна не раз выступала со странными заявлениями в инстаграме. Вот и на этот раз, выставив фотографию своей руки с бокалом вина, девушка сообщила:
"Больше пить не могу! Сразу голова болит и «чистка» организма непроизвольная! Сай Рам! Видно в 30 лет уже харе пить!".
Тут же Плаксина набросилась на певицу Наргыз, сообщив, что от нее «тошнит ещё хуже чем от бухла» и назвав ее «змеей».
Нужно отметить, что почему-то именно Наргыз вместе со своей матерью дочь Любови Успенской время от времени подвергает резкой критике.
Сама же девушка рисует картины в стиле то ли авангардизма, то ли примитивизма которые, по ее мнению, несут в мир добро.
«Работаю во имя СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ — КОТОРУЮ ВЫ губите вместе с «Наргиз» своими больными голосами! ЛЕЧИТЕС! Я На Веки от Вас отписываюсь», — сообщила она в микроблоге.
Как ранее писал «Рамблер», дочь Любови Успенской в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила.
Сама певица рассказала, что после тяжелой аварии, в которую попала ее дочь, «душевное состояние той пошатнулось».
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , НТВ , США
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