Дочь Успенской призналась, что больше не может пить 

Скандал с дочерью Успенской из числа тех, о которых невозможно забыть. Татьяна Плаксина обвинила мать во всех смертных грехах на всю страну и улетела в США , где живет ее отец.

Предполагается, что девушка страдает зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ, писали СМИ.

После отъезда Татьяна не раз выступала со странными заявлениями в инстаграме. Вот и на этот раз, выставив фотографию своей руки с бокалом вина, девушка сообщила:

"Больше пить не могу! Сразу голова болит и «чистка» организма непроизвольная! Сай Рам! Видно в 30 лет уже харе пить!".

Тут же Плаксина набросилась на певицу Наргыз, сообщив, что от нее «тошнит ещё хуже чем от бухла» и назвав ее «змеей».

Нужно отметить, что почему-то именно Наргыз вместе со своей матерью дочь Любови Успенской время от времени подвергает резкой критике.

Сама же девушка рисует картины в стиле то ли авангардизма, то ли примитивизма которые, по ее мнению, несут в мир добро.

«Работаю во имя СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ — КОТОРУЮ ВЫ губите вместе с «Наргиз» своими больными голосами! ЛЕЧИТЕС! Я На Веки от Вас отписываюсь», — сообщила она в микроблоге.

Как ранее писал «Рамблер», дочь Любови Успенской в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила.