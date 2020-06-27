Украина не отпускает: Ротару потеряла десятки миллионов 

Из-за невозможности давать концерты на территории России финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, однако артистка ожидает снятия ограничений на пересечение границ между странами, введенных из-за пандемии коронавируса, чтобы возместить свои убытки.

По данным издания «Собеседник», из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки. По словам ее концертного директора Сергея Лаврова, в настоящий момент уже есть заказчики из России, которые хотели бы заплатить за концерт исполнительницы, однако у нее нет возможности покинуть территорию Украины.

«Звонки есть: заказчики хотят, чтобы София Ротару спела на их мероприятиях. Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать. София Михайловна находится в Киеве. И у нее физически нет возможности вылететь в Москву из-за закрытия границ», — сказал Лавров.

Отмечается, что гонорар Ротару за одно выступление на корпоративе составляет от €100 тысяч, а за месяц она дает два-три концерта.

«Загадывать ничего не возможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности», — признался Лавров.

Для Ротару прекращение гастрольной деятельности в России из-за вспышки пандемии стало неприятной неожиданностью, так как только в прошлом года певица снова начала выступать на территории России. Первые сообщения о возобновлении ее выступлений появились спустя почти год после объявления об отказе приезжать с концертами в Россию.

«Да, это действительно так. К сожалению, София Михайловна была вынуждена принять такое решение, отменить свои выступления в России», — говорил тогда Лавров.

О своем решении Ротару сообщила через несколько дней после введения военного положения на Украине. По словам ее директора, она была крайне огорчена тем, что обстоятельства складывались подобным образом, однако решила выступать в Казахстане до нормализации отношений между странами.

«Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от €50 тыс. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье», — отмечал он.

В июне 2019 года стало известно, что Ротару выступит на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи, куда ее позвал Игорь Крутой . В начале декабря состоялось ее триумфальное возвращение в Россию на сцене праздничного концерта «Песня года».

Тогда ее директор утверждал, что артистка даст еще одно выступление в России до конца года. Он также назвал возможным ее выступление на территории страны в 2020 году.

«Пока конкретных планов нет, но они возможны — почему бы нет. Это, скажем так, дело ее желания — предложений много есть, очень много. Так что надежда на лучшее — надеемся, что будут концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут», — сказал он.

А первого января 2020 года первой песней в эфире Первого канала стала композиция Ротару «Сердце ты мое». Она появилась перед зрителями сразу же после новогоднего обращения президента. Спустя какое-то время она также появилась в новогоднем эфире канала «Россия-1» с другой песней.