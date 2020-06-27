Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина не отпускает: Ротару потеряла десятки миллионов 

Газета.Ru 2 часа назад
Украина не отпускает: Ротару потеряла десятки миллионов
Фото: Газета.Ru
Из-за невозможности давать концерты на территории России финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, однако артистка ожидает снятия ограничений на пересечение границ между странами, введенных из-за пандемии коронавируса, чтобы возместить свои убытки.
По данным издания «Собеседник», из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки. По словам ее концертного директора Сергея Лаврова, в настоящий момент уже есть заказчики из России, которые хотели бы заплатить за концерт исполнительницы, однако у нее нет возможности покинуть территорию Украины.
«Звонки есть: заказчики хотят, чтобы София Ротару спела на их мероприятиях. Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать. София Михайловна находится в Киеве. И у нее физически нет возможности вылететь в Москву из-за закрытия границ», — сказал Лавров.
Отмечается, что гонорар Ротару за одно выступление на корпоративе составляет от €100 тысяч, а за месяц она дает два-три концерта.
«Загадывать ничего не возможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности», — признался Лавров.
Для Ротару прекращение гастрольной деятельности в России из-за вспышки пандемии стало неприятной неожиданностью, так как только в прошлом года певица снова начала выступать на территории России. Первые сообщения о возобновлении ее выступлений появились спустя почти год после объявления об отказе приезжать с концертами в Россию.
«Да, это действительно так. К сожалению, София Михайловна была вынуждена принять такое решение, отменить свои выступления в России», — говорил тогда Лавров.
О своем решении Ротару сообщила через несколько дней после введения военного положения на Украине. По словам ее директора, она была крайне огорчена тем, что обстоятельства складывались подобным образом, однако решила выступать в Казахстане до нормализации отношений между странами.
«Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от €50 тыс. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье», — отмечал он.
В июне 2019 года стало известно, что Ротару выступит на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи, куда ее позвал Игорь Крутой. В начале декабря состоялось ее триумфальное возвращение в Россию на сцене праздничного концерта «Песня года».
Тогда ее директор утверждал, что артистка даст еще одно выступление в России до конца года. Он также назвал возможным ее выступление на территории страны в 2020 году.
«Пока конкретных планов нет, но они возможны — почему бы нет. Это, скажем так, дело ее желания — предложений много есть, очень много. Так что надежда на лучшее — надеемся, что будут концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут», — сказал он.
А первого января 2020 года первой песней в эфире Первого канала стала композиция Ротару «Сердце ты мое». Она появилась перед зрителями сразу же после новогоднего обращения президента. Спустя какое-то время она также появилась в новогоднем эфире канала «Россия-1» с другой песней.
Видео дня. На Собчак напали в монастыре
Газета.Ru: последние новости
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей Лолита хочет выписать бывшего мужа из квартиры через суд Лолита хочет выписать бывшего мужа из квартиры через суд Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , София Ротару , Первый канал , Киев , Москва , Новосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
Выигравшую квартиру россиянку затравили
Выигравшую квартиру россиянку затравили
Раскрыт доход главы ЦИК Памфиловой
Раскрыт доход главы ЦИК Памфиловой
Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до…
Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до…
Видео
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
00:34
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
00:28
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
00:43
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
00:32
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
01:06
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
Армия
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
00:40
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение