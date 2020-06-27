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Марат Башаров угодил под суд 

Ирина Лебедева 13 минут назад
Марат Башаров угодил под суд
Фото: РИА Новости
Актер Башаров, скандально известный тем, что имеет привычку колотить своих жен, в итоге все же попал под судебное разбирательство.
Совсем недавно Марат рассказывал в программе шоу «Секрет на миллион», как он лупил своих бывших жен — Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову.
А распускал руки он не просто так — скверные были женщины, по его словам.
В общем, наговорил много лишнего и, как оказалось, оклеветал женщин.
Екатерина Архарова решила, что терпеть подобное больше не станет — достаточно того, что она когда-то забрала свое заявление из полиции, пожалев Марата, и на этот раз подала иск о клевете, — сообщает «Комсомольская правда».
Марату Башарову грозят исправительные работы и штраф до миллиона рублей.
Но это еще не все. Ведется расследование по заявлению Оксаны Пушкиной, которая обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться, почему хулиган Башаров до сих пор не наказан за домашнее насилие.
Как ранее писал «Рамблер», все браки Башарова заканчивались по вине актера из-за домашнего насилия. Об этом сам Марат откровенно заявил в недавних интервью: он уверен, что именно экс-супруги становились провокаторами его агрессии.
Видео дня. Из-за газетной статьи американцы угрожают российским дипломатам в США
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Архарова , Елизавета Шевыркова , Оксана Пушкина , Марат Башаров , МВД , Комсомольская правда
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