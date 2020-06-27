Марат Башаров угодил под суд 

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Актер Башаров , скандально известный тем, что имеет привычку колотить своих жен, в итоге все же попал под судебное разбирательство.

Елизавету Шевыркову. Совсем недавно Марат рассказывал в программе шоу «Секрет на миллион», как он лупил своих бывших жен — Екатерину Архарову

А распускал руки он не просто так — скверные были женщины, по его словам.

В общем, наговорил много лишнего и, как оказалось, оклеветал женщин.

Екатерина Архарова решила, что терпеть подобное больше не станет — достаточно того, что она когда-то забрала свое заявление из полиции, пожалев Марата, и на этот раз подала иск о клевете, — сообщает «Комсомольская правда».

Марату Башарову грозят исправительные работы и штраф до миллиона рублей.

Но это еще не все. Ведется расследование по заявлению Оксаны Пушкиной , которая обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться, почему хулиган Башаров до сих пор не наказан за домашнее насилие.