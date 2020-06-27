Телеведущая Ксения Собчак заявила, что её избили в восставшем женском монастыре на Урале. Об этом журналистка рассказала в телеграм-канале.

Отечественная телезвезда поведала, что она и её съемочная группа пострадали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области . По ее словам, избиты два человека, в том числе документалист Сергей Ерженков

«Только что избили Сережу. Ударили меня. Разбили камеру. Вызываем полицию. Вот эти вот люди сейчас это сделали. Меня вот эта женщина… Вот эта Татьяна.. она меня ударила..», — говорит запыхавшаяся Собчак на видео.

Её нос заклеен пластырем, но это ранение не имеет отношения к данному инциденту (ранее телеведущая сообщала, что сломала нос в Москве и была прооперирована).

В какой-то момент оппоненты Собчак начинают более активные действия, и тогда она переходит на крик:

«Смотрите что делают, вы совсем уже охерели! Вы что себе позволяете, вытаскиваете телефоны и камеры!»

Собчак и её съемочная бригада приехали в монастырь, который восстал против официальной РПЦ под предводительством скандально известного схиигумена Сергия.