Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Максим Виторган объявил, что уходит в запой 

Ирина Лебедева 16 минут назад
Максим Виторган объявил, что уходит в запой
Фото: РИА Новости
Максим Виторган подготовился к выходу из самоизоляции на все сто. Правда, это была вынужденная мера — актер понял, что за долгое сидение дома потерял форму.
Максим забросил спорт и прибавил в весе. А также, по его признанию, стал слишком часто употреблять алкоголь.
Осознав все это, Виторган не стал заниматься самодеятельностью, а решил доверить себя профессионалам и «сдался» в специализированное медицинское учреждение.
Там актера обследовали, по результатам — посадили на жесткую диету и назначили курс восстанавливающих процедур.
И вот курс лечения завершен. Виторган очень доволен результатами
«Спасибо (обращается к организации), что забрал все ненужное, а взамен оставил бодрость духа и легкость тела! Твои души шарко, подводные и надводные массажи (кстати, массажисты — я побывал у трех— один лучше другого) уже манят меня обратно. Прогулки/пробежки Хипокси (это такой «вакуумный» костюм) — моя новая любовь! Отдельное спасибо за рацион питания! Я поначалу загрустил: мало и вообще без соли, а потом встретил знакомого, который был на полном голодании и понял, что жизнь прекрасна! А на третий день подумал: почему же я не питаюсь так всегда?! Я побывал впервые в жизни у косметолога! Женщины, почему вы скрывали это от нас?! И кстати, одно из немногих мест на Земле, где нашёлся гостиничный халат моего размера!», — написал он в микроблоге инстаграма.
Ну а теперь с новыми силами — в работу!
«Труба зовёт! С завтрашнего дня ухожу в съемочный запой на пару месяцев!»
Как ранее сообщал «Рамблер», у Нино Нинидзе и Максима Виторгана — годовщина отношений. Напомним, что о романе Нино и Максима стало известно в 2019-м.
За несколько недель до этого Виторган сообщил о разводе с третьей женой Ксенией Собчак, от которой у него подрастает 3-летний сын Платон.
Видео дня. Из-за газетной статьи американцы угрожают российским дипломатам в США
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Алибасов попал в психушку
Алибасов попал в психушку
Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева
Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Видео
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
00:28
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
00:43
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
00:32
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
01:06
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
Армия
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
00:40
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
Наука
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
В Подмосковье произошел разлив нефтепродуктов
00:25
В Подмосковье произошел разлив нефтепродуктов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение