Максим Виторган объявил, что уходит в запой 

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Максим Виторган подготовился к выходу из самоизоляции на все сто. Правда, это была вынужденная мера — актер понял, что за долгое сидение дома потерял форму.

Максим забросил спорт и прибавил в весе. А также, по его признанию, стал слишком часто употреблять алкоголь.

Осознав все это, Виторган не стал заниматься самодеятельностью, а решил доверить себя профессионалам и «сдался» в специализированное медицинское учреждение.

Там актера обследовали, по результатам — посадили на жесткую диету и назначили курс восстанавливающих процедур.

И вот курс лечения завершен. Виторган очень доволен результатами

«Спасибо (обращается к организации), что забрал все ненужное, а взамен оставил бодрость духа и легкость тела! Твои души шарко, подводные и надводные массажи (кстати, массажисты — я побывал у трех— один лучше другого) уже манят меня обратно. Прогулки/пробежки Хипокси (это такой «вакуумный» костюм) — моя новая любовь! Отдельное спасибо за рацион питания! Я поначалу загрустил: мало и вообще без соли, а потом встретил знакомого, который был на полном голодании и понял, что жизнь прекрасна! А на третий день подумал: почему же я не питаюсь так всегда?! Я побывал впервые в жизни у косметолога! Женщины, почему вы скрывали это от нас?! И кстати, одно из немногих мест на Земле, где нашёлся гостиничный халат моего размера!», — написал он в микроблоге инстаграма.

Ну а теперь с новыми силами — в работу!

«Труба зовёт! С завтрашнего дня ухожу в съемочный запой на пару месяцев!»