«Минус 100!» Фадеев шокировал публику 

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Все привыкли, что продюсер Максим Фадеев — мужчина корпулентный, и в этом даже есть его особенность, фишка. Могучие формы, окладистая борода…

И вдруг Максим выкладывает в инстаграм фотографию себя, похудевшего. Да еще как!

Продюсер спокойно помешается в одну штанину собственных бывших шорт!

«Всем мир! Это мои шорты. Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения», — заинтриговал он поклонников.

Подписчики ошарашены.

«Вот это перезагрузка», Как Вам это удалось? Глазам не верю».

Как ранее сообщал «Рамблер», недавно Фадеев заявил, что совсем из музыки и продюсирования не уходит, однако теперь будет сотрудничать не с артистами, а с «творцами».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 27 Июн 2020 в 1:19 PDT И вот фанаты наконец-то получили ответ на вопрос, в каком направлении Максим будет двигаться дальше.