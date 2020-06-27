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«Минус 100!» Фадеев шокировал публику 

Ирина Лебедева 13 минут назад
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
Фото: РИА Новости
Все привыкли, что продюсер Максим Фадеев — мужчина корпулентный, и в этом даже есть его особенность, фишка. Могучие формы, окладистая борода…
И вдруг Максим выкладывает в инстаграм фотографию себя, похудевшего. Да еще как!
Продюсер спокойно помешается в одну штанину собственных бывших шорт!
«Всем мир! Это мои шорты. Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения», — заинтриговал он поклонников.
Подписчики ошарашены.
«Вот это перезагрузка», Как Вам это удалось? Глазам не верю».
Как ранее сообщал «Рамблер», недавно Фадеев заявил, что совсем из музыки и продюсирования не уходит, однако теперь будет сотрудничать не с артистами, а с «творцами».
И вот фанаты наконец-то получили ответ на вопрос, в каком направлении Максим будет двигаться дальше.
https://www.instagram.com/p/CB7nxrkircs/
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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