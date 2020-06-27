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«Не выдержала»: Наталья Штурм рванула к морю 

Ирина Лебедева 32 минуты назад
«Не выдержала»: Наталья Штурм рванула к морю
Фото: Instagram
Карантин из-за пандемии коронавируса порушил планы на летний отдых у множества россиян.
Истосковалась по морю и солнышку и певица Наталья Штурм. И, едва только ограничения были в основном сняты, она, не дожидаясь возобновления регулярного авиасообщения, покатила к морю на машине.
А отчеты, как водится, начала выкладывать в инстаграм.
«Не выдержала, рванули на машине к морю. Начали с Дона. Ведь альтернатива у нас или дома сидеть, или ехать на российский курорт. Не думаю, что в ближайшее время будут международные рейсы. Тем более что отели Кавказа и Крыма постепенно заполняются, кто же обломит бизнес», — написала она в микроблоге.
Как сообщал «Рамблер», Наталья Штурм привыкла быть в центре внимания.
Даже в свои 53 года артистка не считает, что должна скрывать тело от окружающих и с удовольствием позирует перед камерой в экстравагантных и даже пикантных нарядах.
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Шоу-бизнес , Наталья Штурм
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