«Не выдержала»: Наталья Штурм рванула к морю 

Карантин из-за пандемии коронавируса порушил планы на летний отдых у множества россиян.

А отчеты, как водится, начала выкладывать в инстаграм.

Даже в свои 53 года артистка не считает, что должна скрывать тело от окружающих и с удовольствием позирует перед камерой в экстравагантных и даже пикантных нарядах.